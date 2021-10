LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri



MARSIGLIA (3-3-3-1): Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli