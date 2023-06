Una vittoria per blindare il secondo posto. La Lazio espugna Empoli con un netto 2-0 che fa felice Giovanni Martusciello, stasera sulla panchina biancoceleste da primo allenatore per la squalifica di Maurizio Sarri:



“Abbiamo fatto una grande prestazione, seppur con qualche errore. Ieri il mister ha fatto i complimenti alla squadra, si è raggiunta una posizione straordinaria e volevamo fare questo passettino. Non era semplice, abbiamo fatto una cosa che rimarrà negli anni. I ragazzi sono stati molto bravi, è stata un’annata bellissima, ci prendiamo questa grandissima soddisfazione”, le sue parole ai microfoni di DAZN.