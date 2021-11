Non ci sono solamente i bocconi amari Immobile e Lazzari da mandare giù per mister Sarri. Il Comandante contro la Juventus non avrà sicuramente Adam Marusic. Il terzino montenegrino è risultato positivo al Covid durante il ritiro con la propria nazionale che ha reso noto il tutto con un comunicato nella giornata di sabato. Al momento, come riporta Il Corriere dello Sport il classe '92 sta effettuando il test ogni due giorni. La speranza della Lazio è che Marusic possa tornare subito negativo, ma il tempo minimo di quarantena da rispettare restano comunque 10 giorni dopo i quali il biancoceleste dovrà svolgere la procedura sanitario-burocratica per il reintegro in squadra.