Tra i rinnovi che la Lazio dovrà concordare nelle prossime settimane senza dubbio vi è anche quello di Adam Marusic. L'esterno montenegrino è stato tra i migliori in questa stagione. Un rendimento da top player il suo, e per questo motivo ora il classe '92 attende un riconoscimento da parte del club. Poiché in scadenza nel 2022, Marusic chiede un rinnovo con cifre da giocatore importante (al momento percepisce 900mila euro l'anno). Tra circa una settimana il suo agente, Mateja Kezman è atteso a Roma per parlare con la Lazio. Nel frattempo, sempre secondo quanto rivelato da CorSport, sul montenegrino ci sarebbero due club italiani e due inglesi.