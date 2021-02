Tra le poche note liete della sfida contro il Bayern Monaco per la Lazio c'è Adam Marusic. Spesso e volentieri criticato nelle passate stagioni, il giocatore montenegrino ha cambiato completamente marcia in questo 2020/21. Tutto è nato, come ricorda Il Messaggero, da un piccolo intervento ai denti durante il lockdown. Da lì una risalita che ad oggi lo vede tra i più presenti in stagione (31 gettoni, nessuno come lui) e ormai Inzaghi lo utilizza in tanti ruoli. Dopo essersi adattato anche sulla fascia sinistra, contro il Bayern Marusic si è comportato bene una volta posizionato sul centrosinistra prima e sul centrodestra poi della difesa. Sempre più l'uomo ovunque della Lazio di Inzaghi.