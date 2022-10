Adamcompie oggi 30 anni. Per l'occasione, il terzino dellaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali media ufficiali del club. Queste le parole del montenegrino:"Ieri è stata una partita difficile. Ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti. Noi puntiamo sempre a vincere ogni partita, ci proviamo fino alla fine anche quando è difficile. Davanti però avevamo una squadra che gioca bene eSpero possa migliorare per le prossime partite. I tifosi invece sono stati fantastici, per noi sono sempre importanti e mi auguro possano essere sempre così tanti. Li ringrazio per il sostegno che ci danno, è bello entrare in campo e vedere lo stadio pieno. Ora speriamo che Ciro torni presto, perché è troppo importante per noi, ma se si fa male qualcuno arriva sempre il momento per qualcun altro. Io. A Bergamo ho fatto un bel gol, anche se non è proprio il mio compito principale. Spero di farne altri in futuro, ma comunque anche domenica prossima andremo lì per vincere"."Questo è il mio sesto anno qui e sonoRoma è una città bellissima. Ormai la conosco bene, vado spesso in centro, dove ci sono tanti posti bellissimi. E poi so di essere vicino a casa mia a un'ora di aereo, per andare a trovare i miei parenti. Questo è importante per me.Non faccio proclami sul mio futuro. Essere il più presente nella storia di un club è un orgoglio per chiunque. Radu è la storia della Lazio. Sarebbe bello un giorno raggiungerlo...". abbiamo avuto bisogno di tempo, maOvviamente dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorarci sempre di più. I nuovi si sono inseriti al meglio molto velocemente, ecco perché riusciamo a giocare bene. Per noi difensori è importante contare su un gran portiere e Ivan (Provedel, ndr) lo è. Ci dà sicurezza".