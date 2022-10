479 minuti consecutivi senza prendere gol in Serie A. Questo il dato da record, riportato da sololalazio.it, di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio è stato bucato l'ultima volta da Kvaratskhelia, al 61' di Lazio - Napoli del 3 settembre scorso. Era la quinta giornata di campionato. Da quel momento l'ex Spezia ha abbassato la serranda - aiutato anche da un pizzico di fortuna, come in occasione delle due traverse colpite ieri dall'Udinese - e ha infilato cinque clean sheet consecutivi, entrando nella top 10 biancoceleste delle più lunghe strisce di imbattibilità.