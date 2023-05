Da pochi mesi Adam Marusic è diventato papà. Oggi su Novella 2000 è stata pubblicata un'intervista al terzino della Lazio, nella quale ha parlato della sua nuova vita da genitore. "Mi sento più responsabilizzato - dice il montenegrino - Maschietto o femminuccia per non era importante, contava solo che fosse in salute. E poi c'è tempo per allargare ancora la famiglia".



Alla domanda sul suo futuro ha risposto senza lasciare spazio a dubbi: "Continueremo a vivere in Italia, a Roma! Qui ormai sono di casa. I miei genitori vivono in Serbia, ma a un'ora di volo e spesso mi raggiungono, anche adesso, dopo la nascita di mia figlia. A Roma ci vivo da sei anni, ci sto benissimo e ormai mi sento romano d'adozione... Romano laziale però!"