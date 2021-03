Mentre la Lazio cambia il proprio programma settimanale a causa della mancata sfida di oggi contro il Torino, già in mattinata potrebbe avere responsi importanti sul fronte infortuni. Manuel Lazzari infatti è atteso nella clinica Paideia per gli accertamenti al polpaccio. Come riporta Il Corriere dello Sport Inzaghi è in ansia, soprattutto perché sabato c'è la Juve, e perdere un titolare come l'ex Spal sarebbe veramente deleterio. Si teme uno stiramento, che costringerebbe Lazzari a star fermo per almeno tre settimane.