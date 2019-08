Stefano Mauri fa il punto sulla rosa della Lazio ai microfoni di Radiosei, e l'ex capitano della Lazio non lesina qualche punto a sfavore: "Credo che Vavro vada aspettato, per questioni fisiche e di ambientamento ha bisogno di tempo per entrare al meglio negli schemi di Inzaghi. Lazzari lo conosciamo già bene, mentre Jony credo sia un buon acquisto ma è più offensivo rispetto a Lulic. Credo possa migliorare tatticamente, dipende anche dalle squadre che si affrontano almeno inizialmente. In generale credo possa imparare a fare tutta la fascia".



MERCATO LAZIO - In attacco la coperta è molto corta secondo Mauri: "Qualcosa in attacco penso che serva ancora, a prescindere dalla situazione di Caicedo. Magari un giocatore bravo nel gioco aereo, abile a far salire la squadra. Già a Genova senza Caicedo qualcosa mancherà. E' oggettivo che la Lazio sia un po' corta in avanti, anche se poi ci sarebbero diverse soluzioni interne possibili come l'avanzamento di Luis Alberto e Milinkovic. Credo che la Lazio stia lavorando in questo senso, anche se la situazione contrattuale di Caicedo va chiarita. Siamo in una situazione di stallo, non sta rinnovando e non sono arrivate offerte importanti. Vedremo come la società ha intenzione di comportarsi, io ritengo che un altro attaccante serva".