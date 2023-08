Movimenti in porta in casa Lazio. Con la cessione di Luis Maximiano all’Almeria – in prestito con obbligo di riscatto – la dirigenza biancoceleste si prepara ad affondare il colpo per regalare un estremo difensore di assoluta esperienza e affidabilità a Maurizio Sarri. Un profilo internazionale che permetterebbe, dunque, al titolare Provedel di crescere ancora di più sotto la sua ala protettiva, innalzando il livello già alto del numero uno del club capitolino. E liberatosi di Maximiano, ora Lotito può premere l’acceleratore e chiudere l’affare.



FUMATA BIANCA VICINA – Tutti gli indizi portano verso il nome di Hugo Lloris. Come riportato da Sky Sport e confermato da Calciomercato.com, la Lazio ha individuato nell’esperto portiere francese il profilo ideale da affiancare a Provedel. Il transalpino, arrivato alla fine dell’esperienza con il Tottenham (contratto in scadenza il prossimo giugno e già sostituito da Vicario), è pronto a vestire la maglia biancoceleste e ha già dato la propria totale apertura e disponibilità a una prima avventura in Serie A. Le parti in causa stanno trattando per raggiungere una completa intesa economica: si parla di un contratto biennale pronto per Lloris, così da sfruttare i vantaggi degli sgravi fiscali derivati dal Decreto Crescita, alle stesse cifre percepite in Premier League – ingaggio da poco più di 3 milioni di euro netti a stagione -. Con l’ufficialità di Maximiano, siamo alle battute finali con il patron Lotito pronto a regalare un rinforzo di assoluto livello a Sarri.