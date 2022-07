in questo avvio di luglio. Ora però per, dopo i tanti colpi in entrata, è il momento di. Sulla lista dei partenti, il primo nodo da sciogliere - per questioni ambientali, più che per scelta tecnica - è quello diIeri sera l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di une di una trattativa tra le società che potrebbe chiudersi sui. De Laurentiis dovrà sostituire Koulibaly, in partenza verso il Chelsea, e la soluzione partenopea, in effetti, rispecchierebbe le priorità del classe '88: giocare in un club di vertice e fare la Champions. Il Leone però non è l'unico profilo che il patron degli azzurri sta seguendo.. Coreano, classe '96 - in passato per altro accostato anche alla Lazio - sembra al momento lui in vantaggio per rimpiazzare il senegalese, viste le caratteristiche tecniche e fisiche più simili (oltre che per questioni anagrafiche, ndr).Esiste anche l'ipotesi di portare entrambi all'ombra del Vesuvio, ma al momento sembra remota.Nel frattempo però il centrale biancoceleste resta in vigile attesa che si presentino anche altre possibilità. Su tutte, che di colpi lì dietro ne deve fare almeno due. Anche alle Zebre il numero 33 si trasferirebbe di corsa, maDi offerte non ne sono ancora arrivate a Formello. Ma i fermenti di mercato delle aquile in questi giorni spingono a credere che anche questa faccenda potrà presto avere nuovi sviluppi.