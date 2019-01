Tutto fermo per Zappacosta alla Lazio. Il mercato va avanti senza grandi strappi, la Lazio non fa eccezione: l'unica operazione prioritaria potrebbe essere quella di strappare l'esterno ex Torino al Chelsea. Per ora nulla di fatto, per un motivo soltanto.



MERCATO LAZIO - Il ds Tare lo ha chiarito: prima degli arrivi bisogna cedere. Come riporta il Messaggero la Lazio a destra è ancora ingolfata da ingaggi importanti, uno su tutti, quello di Caceres. Che sta pensando di andare al Flamengo, in Brasile: "Sono in contatto, ma manca ancora l’accordo".