Il calendario è alleato della Lazio. La squadra di Inzaghi deve recuperare punti per la lotta al quarto posto, la classifica resta corta. L'Inter sembra essere entrata in crisi, riaprendo di fatto la corsa al terzo e al quarto posto. L'alleato migliore della Lazio, da oggi in poi, sarà il calendario.



CALENDARIO LAZIO - Nelle prossime quattro giornate di campionato, i biancocelesti affronteranno in serie Frosinone, Empoli, Genoa e Udinese. Sono sfide abbordabili per i ragazzi di Inzaghi, sarebbe fondamentale fare bottino pieno per mandare un messaggio chiaro alle altre avversarie per il quarto posto.