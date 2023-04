Lazio miglior difesa della Serie A: non accadeva dal 1998-99. Più in generale, come riporta oggi il Corriere della Sera, chiudere la stagione con la retroguardia meno battuta del campionato è successo solo tre volte ai biancocelesti (nel 1972-'73 e nel 1973-'74). In più, nel 1949-'50 e nel 1956-'57 ha condiviso il primato rispettivamente con Juve e Milan.



Alla fine di questa stagione mancano ancora 9 partite. Per Sarri si tratterebbe di un altro record importante, dopo aver eguagliato Maestrelli vincendo entrambi i derby di campionato senza subire reti.