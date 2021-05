Sta per cominciare il casting allenatore in casa Lazio e di conseguenza continuano a spuntare tanti nomi per il dopo Inzaghi. Come riporta Il Messaggero al momento rimane Sinisa Mihajlovic in pole, ma il tecnico serbo vorrà avere pieni poteri e non essere un ripiego. Attenzione a sottovalutare però anche l'opzione Maurizio Sarri. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, nei prossimi giorni sarebbe fissato un incontro col tecnico ex Juve, Chelsea e Napoli tra le altre.