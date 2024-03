Lazio-Milan, Di Bello cita i Maneskin: 'Zitti e buoni'. Poi cancella il post

Redazione CM

Marco Di Bello nella bufera. L'arbitro di Lazio-Milan sul suo proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia, poi cancellata, con una sua foto in azione all'Olimpico, accompagnandola però con il brano musicale 'Zitti e buoni' dei Maneskin, il cui frontman Damiano è dichiaratamente tifoso della Roma. Una scelta - scrive il Corriere dello Sport - che ha scatenato ulteriormente i supporters biancocelesti, che dopo i fatti di venerdì (le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi) si sono così sentiti anche beffati dall'arbitro di Brindisi che nel post ha voluto anche ricordare le sue 161 partite in Serie A.



L'ATTACCO DELLA MOGLIE - A difesa di Di Bello è scesa in campo la moglie Carla Faggiano, con un lungo post su Instagram: "Non voglio parlare di arbitraggio, di calcio e calciatori, non posso però parlare di sport perché sport non è più: nello sport non c’è spazio per odio e violenza. Invece sono due giorni, e chissà quanti altri ne seguiranno, che su un uomo si stanno riversando le più indicibili cattiverie e ostilità. Dietro una divisa, fuori dal campo, lontano dalle telecamere, c’è un uomo. Con Amore! Carla".