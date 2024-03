Lazio-Milan, gravi insulti social a Pulisic dopo l'episodio con Pellegrini: 'Muori tu e la tua famiglia'

Redazione CM

La vittoria del Milan sulla Lazio, ma soprattutto il tremendo arbitraggio dell'arbitro Di Bello hanno inevitabilmente condizionato l'opinione dei tifosi sulla gara. I tre rossi, la rissa finale, uno spettacolo calcistico tutt'altro che divertente hanno portato soprattutto il popolo laziale a reagire con rabbia all'esito finale della gara e, come spesso purtroppo accade, la rabbia si è estesa ai social network.



In quelle piattaforme, senza filtri, sono esplosi i peggiori insulti nei confronti dei protagonisti in campo. È il caso in particolare di Christian Pulisic, "colpevole" di aver provocato l'espulsione di Luca Pellegrini con Castellanos colpito duro e steso a terra.



Diverse pagine milaniste hanno raccolto tutti gli insulti vergognosi sfociati addirittura in auguri di more al giocatore e alla famiglia che diversi utenti di tifo biancoceleste hanno vomitato addosso a Pulisic sul suo profilo e su quello del Milan. "Devi morire cancro demmerda magari esplodi insieme alla tua famiglia" oppure "Non ti auguro di morire, ma di soffrire lentamente giorno dopo giorno" e ancora "Devi finire tutti i tuoi soldi in medicine, a' cesso de merda, tu madre è morta". Insulti riprovevoli e censurabili.