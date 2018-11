La Lazio riprende il Milan in pieno recupero, ringrazia Correa e si tiene stretto il quarto posto. Ma chi ha vinto i duelli del match?Il tecnico laziale rinnova la fiducia a, afflitto da crisi di identità, e preferisce fidarsi ancora di. Dopo un’ora boccia lo spagnolo triste e lancia l’argentino allegro,. Le scelte lo premiano in un finale convulso che lo vede al centro di un siparietto curioso: Banti lo invita ad accomodarsi negli spogliatoi, lui si rifiuta. Il milanista ha molte opzioni in meno dovendo rinunciare a tre difensori centrali, per non dire delle altre assenze cominciando da Higuain. Si inventa una difesa a tre mai provata e Borini esterno basso: tutto sommato fa quello che può.La parata sul tiro diè di quelle che si raccontano ai nipotini davanti al caminetto acceso. Bravo a non farsi sorprendere da una botta di, che si ricorda di essere un attaccante. Sul gol è innocente. Meno difficile ma altrettanto prezioso l’intervento del portiere milanista su una conclusione sporca di Immobile. La parata più impegnativa è senza dubbio quella su. Se i portieri sono i migliori è sempre buon segno.Le chiavi della partita sono forse nelle tasche di questi due giocatori. Il laziale reclama con vigore per una spinta galeotta che Banti non ritiene di affidare al Var, l’ivoriano firma il gol che apre il match a conclusione di una delle sue non frequenti sgroppate.in uno dei capovolgimenti di fronte lo spagnolo più talentuoso inventa l’azione che consente a Kessie di firmare il gol che illude il Milan.Non si tratta di un errore di stampa, ma di una curiosa situazione che sta agitando le giornate della Lazio. Due talenti che evidentemente non possono giocare insieme, due stati d’animo in contrasto. Il giovane rampante reclama spazio e firma il sofferto pareggio, il biondo che voleva smettere sembra alle prese con una nuova crisi esistenziale.