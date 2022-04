La chiave tattica di Lazio - Milan sarà sulla catena di destra per i biancocelesti. Lo scrive oggi Repubblica parlado del duello tutto sprint tra le coppie Lazzari - Anderson e Leao - Hernandez.



In particolare il terzino sinistro rossonero è uno dei grandi punti di forza di Pioli, con 4 gol e 6 assist in stagione. in coppia con l'esterno portoghese, nei precedenti due incroci di quest'anno hanno sempre dominato da quel lato con. Proprio il numero 17 ha timbrato sia nel match d'andata sia in Coppa Italia. Gli uomini di Sarri però hanno affinato l'intesa in queste ultime settimane e dovranno essere capaci di sfruttare gli spazi, che inevitabilmente si apriranno su quella corsia.