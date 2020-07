All'Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Milan di Stefano Pioli in uno degli anticipi della 30esima giornata di Serie A. Calciomercato.com vi racconta la diretta testuale della moviola della gara diretta da Giampaolo Calvarese, coadiuvato da Peretti e Bindoni, con Giua quarto uomo. Al Var Rocchi, assistito da Carbone.



33' - Cross di Saelemaekers dalla destra, palla che va sulla mano sinistra di Radu, in area di rigore: staccata dal corpo, per il direttore di gara è rigore.



32' - Gol annullato al Milan: cross di Conti dalla destra, Ibrahimovic col piattone sul secondo palo buca Strakosha. Ma lo svedese era oltre la linea, in fuorigioco.