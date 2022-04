Lazio-Milan è il posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie A, la 15esima del girone di ritorno e come sempre Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE degli episodi arbitrali più discussi e dubbi della gara.



LA DESIGNAZIONE

GUIDA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: ORSATO

AVAR: ZUFFERLI



PRIMO TEMPO

4' - Regolare il gol di Milinkovic-Savic. Tutto nasce dalla rimessa laterale concessa da Theo Hernandez e in cui saltano tutte le marcature.

7' - Strakosha rinvia male e colpisce Messias poi, fuori area la prende di mano. Guida estrae solo il giallo perché la palla era diretta verso la bandierina, ma resta il dubbio.

21' - Tonali chiede un fallo per un intervento di Radu lungo la linea laterale, ma Guida lascia correre

24' - Zaccagni chiede un calcio di rigore per un contatto in area con Kalulu. Giusto non fischiare, non c'era niente.