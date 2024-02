Lazio-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

- calcio d'inizio alle ore 20.45, venerdì 1 marzo 2024 allo stadio Olimpico di Roma - apre la 27esima giornata di Serie A. I biancocelesti devono rialzarsi dopo la sconfitta subita in rimonta al Franchi contro la Fiorentina lunedì sera per provare a restare aggrappatti al treno della lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. Difronte però troveranno il Diavolo che, pur non attraversando un periodo sereno, conal centro delle critiche, e ormai fuori dalla lotta al vertice, vuole comunque difendere il proprio piazzamento sul podio per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League.ha quasi tutti a disposizione (out solo Patric e Rovella), ma quasi nessuno al 100% della condizione. Dall'altra parte i rossoneri non possono contare sullo squalificato Jovic e sui lungodegenti Pobega e Caldara, ma sono tornati in gruppo sia Tomori, sia Kalulu.Lazio - Milan sarà trasmessa in. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn., per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN'. Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Dario Marcolin.LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.MILAN (4-2-3-1):Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.