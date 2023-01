Lazio-Milan (calcio d'inizio ore 20.45) è il posticipo che chiude la 19ª giornata di Serie A: arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



LAZIO – MILAN Martedì 24/01 h. 20.45



Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tolfo - Galetto

Quarto uomo: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi



PRIMO TEMPO



33' - Milinkovic-Savic ferma fallosamente Leao: scatta il giallo per il centrocampista della Lazio.



26' - Bennacer è il primo ammonito dell'incontro, l'algerino calcia il pallone per protesta dopo un fallo fischiato per braccio largo su Zaccagni. E' un giallo pesante: il centrocampista era l'unico diffidato del Milan, salterà il prossimo impegno con il Sassuolo.