Lazio-Milan, MOVIOLA LIVE: contatto Castellanos-Maignan, niente rigore. Protestano i biancocelesti

Redazione CM

Lazio-Milan allo Stadio Olimpico di Roma è l'anticipo che apre la 27esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



LAZIO – MILAN Venerdì 01/03 h.20.45



Arbitro: Di Bello

Assistenti: Meli - Alassio

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano



DIFFIDATI - La Lazio arriva alla sfida con due tesserati diffidati e a rischio squalifica Luca Pellegrini e il tecnico Maurizio Sarri. Il Milan ha più giocatori in diffida: Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Rafael Leao e Stefano Pioli.



PRIMO TEMPO



23' - Sarri protesta in maniera forte per la mancata assegnazione di una rimessa laterale alla Lazio e Di Bello lo ammonisce. Un giallo pesante: era diffidato, sarà squalificato contro l'Udinese.



12' - La Lazio chiede rigore: pasticcio clamoroso tra Florenzi e Maignan, il portiere nello slancio dell'uscita bassa colpisce Castellanos che va a terra. L'arbitro Di Bello giudica il contatto come un normale scontro di gioco e il VAR non interviene, accese proteste dei biancocelesti.