Milinkovic Savic ha rilasciato un'intervista ad un sito serbo. Tra vita personale e i prossimi mondiali con la Serbia ha avuto modo di palrare anche del suo presente e futuro alla Lazio.



"​Quando ero più giovane forse pensavo di più alle voci di mercato, adesso sono più maturo e capisco meglio le cose. Leggo tutto quello che scrivono, ma da un orecchio mi entra dall’altro mi esce. Non ci presto troppa attenzione.C’è stato qualcosa di concreto in passato, ma la società non mi ha lasciato andare, sono rimasto e ho prolungato il contratto. Ora abbiamo aperto un nuovo ciclo insieme. Sono soddosfatto di come stanno andando le cose. Visto che mancano due anni alla scadenza del contratto, se ci sarà qualcosa in estate dovremo sederci e parlare.



Con Sarri non ci sono problemi. All'inizio c'è stata qualche difficoltà normale, ma col tempo vedendo e ascoltando l'allenatore, alla fine ti ci abitui. Quest'estate abbaimo iniziato da zero dopo tanti anni di 3-5-2 con Inzaghi. Sarri ha stravolto tutto".