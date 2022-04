Contro il Torino è arrivato l'11° assist stagionale per Milinkovic-Savic (il 10° secondo le statistiche che non considerano quello contro il Cagliari, ndr). A questi si aggiungono 9 gol in campionato. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, mai il Sergente era stato così prolifico. Con Sarri quest'anno sembra aver raggiunto la piena maturità e - per sua stessa ammissione - vuole raggiungere la doppia doppia con la Lazio.



Gli manca una sola rete, da realizzare nelle ultime cinque partite rimanenti. Alla prossima c'è il Milan all'Olimpico e i rossoneri sono proprio l'unica big contro cui il serbo non ha mai segnato. Occasione ghiotta quindi per togliersi uno sfizio personale, provando a dare una mano alla squadra nello sprint finale verso un piazzamento in Europa.