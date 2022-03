Due giorni di vacanza per la Lazio. Gli uomini di Sarri torneranno domani ad allenarsi. Ognuno si gode un po' di riposo a modo suo. Milinkovic ha deciso di volare a Parigi con la fidanzata. Semplice gita romantica o dietro si nasconde anche qualche indizio di mercato? Se lo chiede questa mattina la Gazzetta dello Sport.



Il centrocampista è corteggiato da mezza Europa. PSG compreso. In estate è atteso un vero e proprio assalto a suon di milioni dalle pretendenti. Dopo 7 anni a Roma, per il sergente potrebbe essere arrivata l'ora dell'addio e fare il salto di qualità definitivo nella propria carriera. Per questo la rosea ipotizza oggi che questo viaggio di piacere possa essere legato anche a prospettive sulla futura destinazione. Prima però c'è una stagione in biancoceleste da concludere al meglio. Il sergente sarà in prima linea per dare il suo contributo alla causa fino alla fine e onorare al meglio la maglia che lo ha fatto diventare grande.