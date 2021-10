Che lastia crescendo è fuor di dubbio. Eppure la sfida di domani sarà determinante per certificare tale crescita con la terza vittoria di fila. Non sarà semplice contro unferito. L’addio die la panchina in bilico difanno pensare ad un avversario che darà il massimo al Dall’Ara.lo sa, e per questo ha già messo i suoi sull’attenti. Per completare al meglio quest’ultimo periodo iniziato zoppicando serviranno i tre punti, magari mostrando i progressi visti conLa notizia principale purtroppo per il Comandante è chenon ci sarà. Dopo l’assenza nella seduta di ieri per semplice riposo, stamani il bomber biancoceleste non si è allenato col resto dei compagni. "", questa la diagnosi. Attivazione, rapidità e prove tattiche, rigorosamente con carte mischiate. Questo il programma odierno. Sarri ci tiene a non dare certezze di formazione ai suoi. Li vuole tutti concentrati, difficilmente svela le carte un giorno prima delle partite.Eppure quella che si vedrà in campo domani al Dall’Ara alle ore 12:30 sarà con ogni probabilità la Lazio delle migliori occasioni con due ballottaggi, ma senza ovviamente il proprio bomber. Tra i pali del 4-3-3 si riprenderà il proprio posto. Sulla destra è bagarre trae Lazzari, ma il montenegrino dopo il parziale riposo europeo potrebbe spuntarla. Il reparto arretrato sarà poi completato daA centrocampo la mezzora contro la Lokomotiv diè stata abbastanza indicativa sulle intenzioni di Sarri in merito alla sfida di domani. Il brasiliano e il serbo () dovrebbero tornare al proprio posto con accanto ancora. Infine, in attacco senza Immobile si giocheranno il postosono sicuri del posto. Con Moro, Pedro si muoverà da. L’attaccante kosovaro invece sostituirebbe Immobile al centro del tridente.: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Raul Moro.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Muriqi.: Sarri.