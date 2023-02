Ventotto candeline domani per. Contro la Sampdoria all'Olimpico il Sergente tornerà dall'inizio in campo e proverà a festeggiare il suo compleanno con il ritorno al gol, che manca da Lazio - Milan.e lui ha tutta l'intenzione di ripagare il club fino all'ultimo giorno, prima dell'ormai quasi certo addio in estate.Dopo una prima parte di stagione straripante, il centrocampista serbo si è fermato. Mondiale, infortuni e, in ultimo, la gastroenterite di questi giorni: una sequenza di ostacoli che hanno fatto arrivare solo un gol e un assist dai suoi piedi nelle ultime dodici partite.I tifosi vogliono tornare ad applaudire le sue giocate, spesso a inizio anno decisive per le vittorie. Il tecnico e la squadra hanno bisogno delle sue qualità per rendere al meglio in campo e centrare gli obiettivi. E la società, cui sono rimaste pochissime speranze di strappare il rinnovo, vuole arrivare in estate ad ottenere il maggior incasso possibile dalla sua cessione.Sul campo è il primo a soffrire del fatto di non essere stato al meglio in questi ultimi due mesi e mezzo. Fuori, al contempo, il tacito accordo con il suo procuratore (e con il club stesso) è quello di trovare sul mercato la soluzione più remunerativa possibile, compatibilmente con le sue aspirazioni. EPer ora il suo agente, Mateja Kezman, ha raccoltodi euro da Arsenal, Newcastle e West Ham. E a un anno dalla scadenza sembra ragionevole ipotizzare che tutti gli assalti che arriveranno in estate si attesteranno su quella cifra. Si prospetta quindi un'altra estate di fuoco sul mercato, ma la Lazio spera anche in una primavera altrettanto calda sul campo, grazie ai colpi che Milinkovic vuole assolutamente ritrovare.