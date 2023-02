Resta in stallo la questione del rinnovo di Luka Romero con la Lazio. Tra il club e l'agente, Ramadani, c'è stato un incontro proprio a ridosso della gara di Conference League. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. La situazione non si è sbloccata perché il problema resta la commissione da 5 milioni di euro chiesta dal procuratore del ragazzo. Cifra peraltro già concordata in passato tra le parti, secondo il retroscena raccontato dall'edizione romana del quotidiano.



C'era un accordo tra Tare, Lotito e Ramadani per far arrivare il ragazzo in biancoceleste e fargli poi prolungare il contratto al compimento della maggiore età. E i 5 milioni erano già frutto di un precedente compromesso. Lotito infatti nel colloqui di due giorni fa, non si è rimangiato la parola data, proponendo una cifra diversa. Il presidente della Lazio vorrebbe però pagarla in più tranche, da definire di pari passo all'evoluzione tecnica del ragazzo. Per il momento però il sì di Ramadani non c'è stato. Intanto il tempo scorre e se le cose non cambieranno a giugno Romero si libererà a parametro 0.