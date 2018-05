L’estate scorsa rifiutò 70 milioni di euro, nel prossimo mercato non scenderà sotto i 150 per cedere il suo gioiellino. Claudio Lotito ha fissato il prezzo per Sergej Milinkovic Savic, inevitabilmente ritoccato al rialzo dopo la stagione super del centrocampista serbo. Una richiesta del genere, di fatto, restringe il campo delle pretendenti a poche squadre estere: su tutti, dicono i bookmaker, il Paris Saint Germain, che si erà già fatto avanti una settimana fa e che adesso ha guadagnato terreno nelle scommesse sul futuro di Milinkovic Savic. La quota sui parigini è stata più che dimezzata nel corso degli ultimi giorni, passando da 6,50 a 3,00. Ora la formazione francese è la favorita assoluta, seguita dal Manchester United, che pure nutre un vivo interesse per il calciatore: i Red Devils inseguono a 3,50. Non avrebbe problemi di budget nemmeno il Real Madrid, dato come terza possibile ipotesi a 5 volte la posta. La Juventus ci provò un’estate fa, ma probabilmente con questa nuova richiesta dovrà tirarsi fuori dall’asta per il serbo: i bianconeri sono dati a 13, poi le quote salgono, passando per il 20,00 del Barcellona, fino ad arrivare al 26,00 sul Milan.