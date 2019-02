Milinkovic Savic lascia Roma. E stavolta non c'entra il calciomercato, proprio no: infortunio confermato, Milinkovic non è a disposizione. Lo staff medico ha confermato la lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Almeno due o tre settimane di stop per Milinkovic.



MILINKOVIC OUT - Mentre le avversarie della Lazio gongolano (stamattina il Secolo XIX parla di 'occasione per il Genoa', anche per l'assenza del serbo), Milinkovic ha lasciato Roma con la fidanzata da ieri mattina. Si è lasciato alle spalle la capitale, continuerà il protocollo riabilitativo lontano da Roma, magari in patria. Inzaghi spera di averlo a disposizione al più presto.