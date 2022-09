La Lazio vince in casa della Cremonese con il ritorno al gol di Sergej Milinkovic-Savic, intervenuto a Dazn al termine della partita: "Se Immobile ha pagato la cena? No perché siamo stati tre giorni a Piacenza quindi non c’era tempo, vediamo ora quando torniamo dalla Nazionale. Mi è mancato il gol, era un po’ che non segnavo. Esultanza? Sto aspettando una bambina e sono molto contento".