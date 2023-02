Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: "Per il mio compleanno, spero in una bella vittoria così si potrà andare a dormire tranquilli. Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro in classifica, lo dico da sempre. Abbiamo sbagliato molte partite contro squadre più piccole di noi, ma oggi giocheremo contro una formazione forte: la Sampdoria sta giocando bene, noi dovremo fare una bella prestazione".



E' IL VERO MILINKOVIC? - "Quello attuale non è ancora il vero Milinkovic, ma sto crescendo. Provo sempre a dare il massimo per aiutare la squadra".