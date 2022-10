Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Europa League contro il Midtjylland: "Vittoria per dare la svolta nel girone? Sapevamo che sarebbe stata difficile, ci mancava però una vittoria così e dare continuità alle partite che stavamo facendo".



TESTA BASSA - "Come ha detto il mister però, testa bassa e pedalare, non basta vincere una partita. I miei numeri tra i centrocampisti sono secondi solo a De Bruyne? Lui è il numero 1, l'ho sempre detto, io cerco di migliorare e fare il mio".