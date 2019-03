L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto in merito alla situazione del centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano torinese il serbo in estate partirà date le tante pretendenti al suo seguito, ma intanto è focalizzato sull'obiettivo Champions League per cui i biancocelesti sono in piena corsa.