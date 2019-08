La Lazio blinda Milinkovic, di fatto rifiutando l'ultimo assalto dell'Inter. Il centrocampista serbo ha vissuto la 'solita' estate al centro del calciomercato: prima il Manchester United lo ha tentato, ma l'affare non è mai decollato. Ora ci pensa l'Inter: Marotta vorrebbe un big sulla mediana, è l'ultimo tassello che manca dopo gli arrivi monstre di Lukaku e Sanchez in avanti.



MERCATO LAZIO - La Lazio avrebbe accettato una cessione solo ad una big europea, ma l'effetto domino che poteva innescare l'eventuale cessione di Pogba non è avvenuto. Non si è mosso nulla, il serbo probabilmente tratterà a breve un sostanzioso adeguamento contrattuale. Nonostante l'ultimo tentativo dell'Inter: come riporta il Tempo, i meneghini hanno proposto i cartellini di Gagliardini e di due Under 19, oltre al pagamento cash di 65 milioni. La Lazio ha declinato gentilmente l'offerta, tanto da spingere Marotta e gli uomini di mercato nerazzurri a guardare altrove.