Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo il pari con la Juve ai microfoni di Dazn:



"Son contento del gol perché ho fatto fare il punto alla squadra che si è qualificata matematicamente i Europa League. Per come abbiamo iniziato la stagione possiamo essere contenti di dove siamo arrivati. Col mister sono migliorato anche tatticamente: 11 gol, 11 assist. Sì, è la mia miglior stagione alla Lazio. Cosa manca? Un po' di giocatori per puntare alla Champions League".