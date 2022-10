Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta:



"La fascia da capitano mi motiva, ma è meglio quando c'è Ciro e la indossa lui. Oggi ci è mancato, ha scritto subito sul nostro gruppo, ci ha lasciato un messaggio e dice che è orgoglioso della nostra squadra. Abbiamo fatto una bella partita sbagliando poco portando a casa 3 punti meritati"



CRESCITA CON SARRI - "Abbiamo preso molto d lui. All'inizio è stata dura, ma ora stiamo imparando. Lui ci aiuta tanto, siamo cresciuti in difesa e sono contento sia della squadra che del risultato. Ora andiamo avanti senza abbassare la testa.



PIU' FORTE IN EUROPA - "Non mi piace parlare di me stesso, lascio parlare gli altri. Io cerco di dare il massimo in allenamento e vado avanti".