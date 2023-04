Sergej Milinkovic-Savic ha fornito a Zaccagni l'assist decisivo per il 2-1 della Lazio. Anche il serbo è stato interpellato da Dazn al termine di Lazio-Juventus. Ecco le sue parole: “Voglio portare la Lazio più in cima possibile. Quando ero piccolo giocavo punta, ma ero troppo veloce e sono stato spostato indietro. Mi piace salire e quando Luis Alberto ha la palla mi butto in avanti. Io un leader? Sono qua da otto anni, ultimamente mi sento un leader, ma dipende dai compagni. Se loro non mi seguono, non andiamo da nessuna parte. In campo siamo 11".



Poi il focus sull'episodio 'incriminato', ossia il presunto fallo del serbo su Alex Sandro in occasione del gol: 'Non era una spinta enorme. Se il Var ha detto che non è fallo, si può chiudere qua il discorso. Siamo in un bel momento e cercheremo di rimanere secondi, perché vogliamo andare in Champions. Quanto ancora starò alla Lazio? Io mi concentro sul campo, poi alla fine della stagione si vedrà”.