Il Manchester United non è più un’opzione, vista la chiusura del calciomercato inglese in entrata, ma dalla Spagna continuano le indiscrezioni sull’interessamento del Real Madrid per Sergej Milinkovic-Savic. I Blancos sono in effetti la prima scelta dei bookmaker internazionali - a 4,00 - nel caso il serbo lasciasse la Lazio, ma con la chiusura imminente della sessione estiva, la sensazione è quella che il centrocampista rimarrà a Formello. Sulle lavagne d’oltremanica un altro anno con la Lazio è l’opzione favorita, a 1,67, mentre l’addio ai biancocelesti è dato a 2,70. Oltre al Real, in agguato rimane anche la Juventus, che potrebbe accelerare per il giocatore in caso di partenza di Pjanic. I bianconeri sono comunque dati a 11,00, alle spalle del Milan (7,00); lontanissima, invece, l’ipotesi Bayern Monaco, a 26 volte la posta.