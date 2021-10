Tra i calciatori che oggi mister Sarri potrà riabbracciare a Formello dopo gli impegni delle nazionali vi sarà anche Milinkovic. Il numero 21 della Lazio sarà di nuovo a disposizione del proprio tecnico. Mancano solamente due allenamenti prima della sfida contro l'Inter, ma il Sergente sa già come fare male ai nerazzurri. Come riporta Il Corriere dello Sport il club campione d'Italia è la seconda vittima preferita di Milinkovic con 4 reti segnate (meglio solo contro l'Atalanta con 5) in 14 incroci. Tra l'altro 3 dei 4 centri rifilati ai nerazzurri sono arrivate nelle ultime 3 sfide giocate.Stavolta contro ci sarà Simone Inzaghi, l'allenatore che gli ha permesso di diventare il giocatore completo che è, ma il numero 21 non farà sconti neanche a lui.