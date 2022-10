Milinkovic in panchina contro la Salernitana. Non c'è ancora l'ufficialità, ma - come riporta il sito sololalazio.it - Sarri sembra essersi convinto nelle ultime ore a non correre rischi. Il Sergente è diffidato e in caso di ammonizione sarebbe costretto a saltare il derby. Al posto del serbo il tecnico della Lazio potrebbe rilanciare Luis Alberto dal 1' a centrocampo insieme a Cataldi e Vecino