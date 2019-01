Una nuova avventura a Salerno, e Tare potrebbe sfoltire la truppa dei giocatori che, per un motivo o per un altro, sono ai margini del progetto tecnico biancoceleste. Minala potrebbe tornare per la terza volta in prestito alla Salernitana dalla Lazio grazie ad un cavillo burocratico. Il ds Fabiani ci sta lavorando da giorni, per regalare a mister Gregucci un rinforzo di qualità a centrocampo.



MERCATO LAZIO - La Lazio lo darebbe in prestito, ma se la trattativa dovesse saltare, potrebbe anche cedere definitivamente il cartellino di Minala alla Salernitana. Minala è legato a Salerno, potrebbe cominciare una nuova avventura, la terza, alla corte di Gregucci.