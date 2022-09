Doppia trasferta per la Lazio prima della sosta di fine settembre. Per ottimizzare le forze dei suoi uomini in vista di queste ultime due fatiche, Sarri ha pianificato con il club un miniritiro tra la sfida in Europa League e quella successiva in Serie A. I dettagli li riporta il sito sololalazio.it: mercoledì i biancocelesti partiranno per la Danimarca dove giovedì affronteranno il Midtjylland alle 18:45. Nottata in albergo e rientro in Italia venerdì mattina, ma non a Roma. Immobile e compagni trascorreranno a Piacenza i due giorni e mezzo che li separeranno dalla sfida alla Cremonese, alle 15 di domenica (ormai una rarità, ndr).