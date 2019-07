Mistero Riza Durmisi in casa Lazio. Il danese non si è presentato alle visite mediche e non è convocato per il ritiro di Auronzo di Cadore: la Lazio lo considera in uscita. Come riporta il Messaggero, sul giocatore è vigile il Besiktas, che vorrebbe portarlo in Turchia.



MERCATO LAZIO - Dalla Francia invece sono certi: l'OM vorrebbe prenderlo in prestito con opzione di riscatto, la Lazio non si sarebbe opposta a questa formula, sta per formalizzare l'arrivo dal Malaga di Jony e da quella parte c'è abbondanza. Tare deve sfoltire, e Durmisi a breve verrà ceduto.