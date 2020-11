In casa Lazio c'è un mistero Immobile. L'attaccante biancoceleste, che ha saltato l'impegno dell'Italia contro la Polonia per un tampone positivo e uno negativo, non è ancora recuperato e la sua presenza con il Crotone, sabato alle 15, a oggi è in forte dubbio. Ieri sera l'Ansa ha lanciato l'indiscrezione, non confermata ufficialmente dalla Lazio, della negatività al tampone, ma questa mattina - sempre secondo l'Ansa - la punta ex Borussia Dortmund non si è presentato alla Clinica Paideia per i controlli cardiologici necessari e obbligatori per tornare a disposizione di Inzaghi.



VENERDI' DECISIVO - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com Immobile farà un nuovo tampone tra domani e venerdì. Se fosse negativo, dovrebbe poi sostenere le visite di idoneità: i tempi per vederlo in campo contro il Crotone sono stretti.