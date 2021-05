Se si vuole andare a cercare un piccolo difetto a Simone Inzaghi allora lo si può trovare nella poca fiducia nei giovani. Il tecnico piacentino numeri alla mano ne ha lanciati tantissimi alla Lazio (ben 13). Ma oltre all'esordio, i baby biancocelesti non hanno mai trovato fortuna nella capitale per poi di conseguenza cambiare squadra.



PEDRO NETO "PLAYER OF THE YEAR" - Tra questi vi è senza dubbio Pedro Neto. Il classe 2000, arrivato a Roma nell'estate del 2017 insieme a Bruno Jordao per mano di Jorge Mendes, veniva già considerato un prospetto in Portogallo. In due stagioni però il talento lusitano ha accumulato solamente 5 presenze nella capitale. Motivo che l'ha spinto a trasferirsi al Wolverhampton, guarda caso insieme a Bruno Jordao, guarda caso in una società in cui l'agente Mendes ha stretti contatti col presidente Guo Guanchang, e che (sempre guarda caso) è praticamente una colonia lusitana tra tecnico e calciatori. A parte ciò, nelle ultime due stagioni Pedro Neto avendo più spazio è cresciuto tantissimo e quest'anno è stato votato da compagni di squadra e tifosi come "Player Of The Year" (ovviamente dei Wolves) con i suoi 5 gol e 5 assist. Senza dubbio un rimpianto per la Lazio, considerando che il prezzo del classe 2000 ora comincia anche a salire (costa almeno 35 milioni di euro).