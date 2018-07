Moggi si racconta a Radio Incontro Olympia, dall'affaire con cui portò Nedved a Torino, dalla Lazio, alla società biancoceleste, per cui ha parole al miele: “Per quanto riguarda la Lazio posso dire che è stata presa ai minimi termini e ora è una delle cinque società più forti d’Italia. Onore e merito a Lotito e a Tare che la stanno portando avanti in modo incredibile tra le grandi del campionato. Quello che fanno va bene”.



MILINKOVIC E NEDVED - L'ex dirigente della Juventus ha detto la sua anche su Milinkovic: “Ronaldo alla Juventus esclude Milinkovic e secondo me è un peccato, perché manca proprio uno come lui alla Juventus. Avvicinare il serbo a Pjanic significa completare il lavoro con due complementari. Può svolgere un ruolo qualitativo, ma anche di fatica, giocando da mezza punta. Quindi è un giocatore completo che farebbe bene a tutte le squadre d’Italia”. La chiusura su Ronaldo alla Juventus e una curiosità su Nedved: “Io ho detto che Ronaldo ha fatto le visite mediche perché alcuni me l’hanno riferito. Si sono svolte a Monaco di Baviera, in Germania. Nedved? Una storia particolare, però ho fatto la fortuna di un bravo ragazzo. Se vi dico perché ho preso Pavel vi mettete a ridere. Ogni volta che venivamo a Roma contro la Lazio perdevamo e segnava lui, allora ho pensato di cominciare a fare punti anche nella Capitale”.